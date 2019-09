Elverum fikk håndballeksjon i mesterligaåpningen

ntbsport

Det skjedde i en kamp der Aalborg stakk ifra omtrent halvveis i første omgang. Inntil det fulgte lagene hverandre tett til stillingen 9-9.

Ved pause ledet bortelaget 18-12.

Sæverås sto mesteparten av kampen for danskene og reddet 11 av de 25 skuddene han fikk mot seg. Det ga betydelig høyere redningsprosent (44) enn Elverum-keeper Emil Imsgard (29).

To andre nordmenn skapte også trøbbel for Elverum. Sebastian Barthold satte to sjumetere og scoret i alt sju ganger, mens Mishels Liaba bidro med to scoringer.

Toppscorer for Aalborg ble Mads Christiansen med åtte fulltreffere. For Elverum var svensken Lukas Sandell og islendingen Sigvaldi Gudjónsson mestscorende med fem mål hver.

«Norske» Flensburg venter

Hedmarkingenes neste mesterligakamp spilles borte mot Flensburg allerede onsdag. Hos det tyske storlaget spiller både Torbjørn Bergerud, Magnus Jøndal, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød.

Johannessen og Rød bidro for øvrig sterkt til at Flensburg åpnet mesterligaen med seier. De scoret til sammen seks mål i annen omgang da slovenske Celje ble slått 25-24 på bortebane søndag.

I mesterligaens gruppe A spiller også Paris Saint-Germain, Szeged, Barcelona og Zagreb.

Tønnessen-seier

Kent Robin Tønnesen og ungarske Veszprém fikk en knallstart i gruppe B med 40-28-seier over ukrainske Motor Zaporozjye. Nordmannen med venstreslegga hamret inn seks mål for vertene.

Harald Reinkind og Kiel måtte nøye seg med uavgjort hjemme mot Kielce fra Polen. Bergenseren scoret ett mål for tyskerne i 30-30-kampen.

Foruten de nevnte lagene spiller tittelforsvarer Vardar (Nord-Makedonia), Porto Sofarma (Portugal), Montpellier (Frankrike) og Mesjkov Brest (Hviterussland) i gruppe B. Vardar slo Veszprém i mesterligafinalen sist sesong.

