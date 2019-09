Neymar matchvinner med perlemål i PSG-comebacket

ntbsport

Dermed ble brasilianeren, som måtte finne seg i å bli buet og pepet på av egne fans da han ankom gressmatten, helten for hjemmelaget. PSG slo Strasbourg 1-0 på hjemmebane og beholder tabelltoppen i franske Ligue 1.

Seieren satt langt inne for hvitkledde PSG, men den smakte nok likevel fortreffelig for Neymar. Ett minutt inn i tilleggstiden brassesparket han innlegget fra Abdou Diallo i mål med leggen.

Sist Neymar spilte for PSG var i mai. Siden det har det skjedd en hel del. Neymar er blitt fratatt kapteinsbindet hos Brasil etter å ha slått til en tilskuer, han har vært anklaget for voldtekt, og det har vært mye spekulasjoner rundt stjernespilleren etter at han gjorde det klart at han ønsker seg bort fra PSG.

Noen retur til Barcelona ble det ikke, og dermed skal Neymar spille for PSG i alle fall det neste halvåret.

Forrige helg var Neymar tilbake fra et langvarig skadeopphold da han scoret for Brasil i en landskamp mot Colombia.

Brasilianeren startet lørdagens kamp mot Strasbourg som hengende spiss i en 4-2-3-1-formasjon. PSG har samlet tolv poeng på fem seriekamper.

