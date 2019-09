Etterlengtet opptur for Solskjær: United slet seg til 1-0-seier over Leicester

ntbsport

Etter en blytung sesongstart for Ole Gunnar Solskjær og hans klubb, med tre strake kamper uten seier, fikk de endelig noe å juble for igjen.

Rashfords straffemål etter åtte minutter ble kampens eneste. Dermed klatrer United opp på fjerdeplass i serien. De røde står med åtte poeng på fem kamper.

United imponerte ikke lørdag, men gjorde nok til å sikre tre viktige poeng.

– Vi må ikke la oss lure av resultatet. Vi spilte ikke en fantastisk kamp, sa Solskjær i et intervju vist på TV 2.

Nordmannen var samtidig svært fornøyd med tre poeng og null innslupne mål. Spesielt det defensive virket å glede United-manageren.

– Folk snakker om at vi har for få kamper uten baklengsmål. Nå har vi gjort det mot Chelsea og Leicester, to gode lag som ønsker å bli topp fire, sa Solskjær fornøyd.

Han var ble spurt om innsatsen til storsigneringen Harry Maguire, som kom fra lørdagens motstander før sesongen.

– Det så ikke ut som han savnet dem, sa United-manageren.

Straffemål

United måtte klare seg uten flere nøkkelspillere, blant andre de offensive stjernene Paul Pogba og Anthony Martial. Likevel gikk hjemmelaget friskt til verks på Old Trafford.

Andreas Pereira testet Leicester-keeper Kasper Schmeichel med et godt frispark allerede etter tre minutter.

To minutter etter var det gjestenes tur. James Maddison fikk en stor sjanse, men David de Gea vartet opp med en flott beinparade.

Målet skulle uansett komme før ti minutter var spilt. United ble tildelt straffespark, og Marcus Rashford var trygg fra elleve meter. Kjærkomment for hjemmelaget, som tidligere i sesongen har misbrukt to straffespark.

Etter hektiske åpningsminutter roet det seg litt ned i Manchester. Gjestene hadde riktig nok en bra mulighet, men Ben Chilwells suser fra distanse ble reddet av De Gea.

United gikk til pause i ledelse, men uten å imponere stort.

Nesten Rashford igjen

Daniel James har vært en liten åpenbaring så langt i United. Han testet skuddfoten like etter pause, men i motsetning til tidligere i sesongen gikk avslutningen like over.

United åpnet lovende etter hvilen, men gjestene spilte seg gradvis inn i oppgjøret. Etter hvert var det Leicester som hadde initiativet.

Sju minutter før slutt var Rashford nær å doble med sitt andre mål for dagen. Han fyrte av et flott frispark fra 25 meter. Det gikk i stolpen og ut helt oppe i krysset.

Leicester kastet laget fram og forsøkte å få med seg et poeng fra Manchester, men fikk aldri uttelling.

