Elyounoussi debuterte med målgivende da Celtic befestet tabelltoppen

En svært så spillesugen «Moi» Elyounoussi brukte kun fire minutter på å bemerke seg for sin skotske klubb da han fant hurtigtoget James Forrest med en presis pasning mot første stolpe. Skotten gjorde ingen feil alene med keeper og sørget for en oppskriftsmessig 1-0-ledelse til serielederen.

Med drakt nummer 27 var Moi involvert i det meste Celtic foretok seg offensivt, men en solid Hamilton-mur bestående av blant annet sønnen til den tidligere landslagsprofilen Jan Åge Fjørtoft, Markus Fjørtoft, gjorde arbeidsforholdene langt fra optimale.

Like før pause forsøkte Moi å finne spissen Odsonne Édouard på et fint løp bak Hamilton sitt forsvar, men franskmannen ble effektivt stoppet av Fjørtoft som dro ham ned. Dermed mottok 25-åringen et korrekt gult kort.

Byttet ut etter en time

Etter å ha forsvunnet mer og mer ut av kampen i andre omgang ble Elyounoussi byttet ut etter 66 minutter til fordel for Tom Rogic. Få minutter etterpå forlot også Fjørtoft banen.

Kampens eneste målscorer Forrest traff godt med et skudd innenfor sekstenmeteren i åpningen, men en fantomredning fra Owain Williams gjorde at det kun ble med det ene målet på New Douglas Park.

Kristoffer Ajer var tilbake i midtforsvaret til Celtic etter å ha måttet stå over Glasgow-derbyet mot Rangers og landskampene mot Malta og Sverige. 21-åringen fra Rælingen ble satt på få prøver og holdt nullen sammen med resten av gjestenes forsvar.

Celtic leder den skottske toppdivisjonen med sine 15 poeng, seks poeng foran Rangers med én kamp mer spilt.

