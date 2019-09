Brukbart av Hovland, tung start for Ventura på PGA-touren

ntbsport

De norske gutta ligger på 53. og 126.-plass etter ferdigspilt første runde.

Viktor Hovland fikk en elendig åpning da han på andre hull slo dobbel bogey, men imponerte ved å hente det inn med birdies på fjerde og femte hull. Med nye birdies på 10., 12. og 17. hull lå Hovland an til å havne på 32. plass, om han klarte par på siste hull, eller til og med avansere, men i stedet ble det en bogey. Dermed ramlet PGA-debutanten ned til 53. plass.

Det er likevel ikke de store marginene som skal til for å ta inn forspranget de neste dagene, noe 21-åringen tidligere har vist at han er ganske kapabel til å gjøre.

Det er for øyeblikket amerikanske Robby Shelton som troner øverst på resultatlista, med åtte under par, foran en bukett av fem landsmenn som avsluttet runden på seks under par: Scott Harrington, Mark Hubbard, Kevin Na, Lanto Griffin og Zack Sucher.

Tungt for Ventura

Kristoffer Ventura kunne ikke fått en mye verre start på PGA-touren. Han slo bogey på sine fire første hull.

Ventura slo riktignok tilbake med birdie på sitt femte hull. 24-åringen spilte deretter de neste åtte hullene på par, før det igjen ble bogey på 14. hull.

Runden avsluttet han med birdie på to av de tre siste hullene. Dermed endte Ventura på to slag over par og er dermed langt nede på resultatlistene etter én dag i sesongåpningen.

Historisk

Dette er første gang i historien to norske spillere er på PGA-touren samtidig. Hovland og Ventura sikret seg begge PGA-tourkortet i sommer og kan se fram til å måle krefter med Tiger Woods og resten av verdenseliten i ukene og månedene som kommer.

Det har ikke vært bare-bare å gå rett fra college inn i proffenes rekker. I et intervju med PGA-touren før debuten lettet Hovland litt på sløret om hvordan forventningene til ham og egen magefølelse påvirket ham.

– På college tenker du, «ok om en måned eller to er jeg proff og skal leve av dette, og jeg føler liksom ikke at spillet mitt er helt der ennå», så begynner du å tenke negativt, sa Hovland og beskriver hvordan den rugende mangelen på selvtillit gnagde på ham kombinert med omverdenens forventninger da han skulle spille seg inn i PGA-touren.

– Det er liksom det, også å takle forventningene, men det gikk bra til slutt, gliser han.

Favorittstempel

Hovland trekkes av enkelte fram blant favorittene i turneringen, hvis full navn er A Military Tribute at the Greenbrier Classic, men med til historien hører det at en rekke av PGA-tourens største stjerner ikke er med i West Virginia.

I intervjuet før turneringen forklarte Hovland hvordan han klarte å snu spillet sitt i sommer, ved å fokusere på poengsummen til slutt, uavhengig av hvordan han slo hvert enkelt slag.

– Da jeg spilte i sommer skjønte jeg at etter hvert kobler hjernen din på en måte ut, og du kommer i en golfmodus. Plutselig, jo flere uker jeg spilte på rad, desto mer begynte treffene mine å komme tilbake igjen, og så kom selvtilliten, sier Hovland.

