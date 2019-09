Tung start for Ventura på PGA-touren

ntbsport

Det holder til en foreløpig 107.-plass for Ventura.

Nordmannen kunne ikke fått en mye verre start på PGA-touren. Han slo bogey på sine fire først hull.

Ventura slo riktignok tilbake med birdie på sitt femte hull. 24-åringen spilte deretter de neste åtte hullene på par, før det igjen ble bogey på 14. hull.

Runden avsluttet han med birdie på to av de tre siste hullene. Dermed endte Ventura på to slag over par og er dermed langt nede på resultatlistene etter én dag i sesongåpningen.

Viktor Hovland går ut senere torsdag. Dette er første gang i historien to norske spillere er på PGA-touren samtidig.

Hovland og Ventura sikre seg begge PGA-tourkortet i sommer og kan se fram til å måle krefter med Tiger Woods og resten av verdenseliten i ukene og månedene som kommer.

Hovland trekkes av enkelte fram blant favorittene i turneringen, men med til historien hører det at en rekke av PGA-tourens største stjerner ikke er med i turneringen i West Virginia.

