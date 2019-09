Storseier for Sævik og PSG i mesterligaen

ntbsport

Sævik startet som spiss, spilte 90 minutter og hadde en målgivende pasning da den franske storklubben tok et langt steg mot åttedelsfinalen i mesterligaen. Med 7-0-seier på bortebane skal det noe helt spesielt til dersom portugiserne skal ta seg videre. Returoppgjøret spilles i Paris om to uker.

Gjestene tok ledelsen allerede etter sju minutter. Marie-Antoinette Katoto var sikker på straffespark. 25 minutter senere økte samme spiller til 2-0.

41 år gamle Formiga økte til 3-0 like før pause, og Kadidiatou Diani satte inn 4-0 to minutter etter hvilen. Katoto fullførte sitt hattrick da hun sørget for 5-0 etter en drøy time.

Innbytter Jordyn Huitema fastsatte sluttresultatet til 7-0 til PSG med to scoringer på overtid. Det siste av dem etter forarbeid fra Sævik.

Sævik meldte overgang fra Kolbotn til den franske hovedstaden i sommer.

