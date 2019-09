Minde scoret i Wolfsburgs storseier

ntbsport

Den norske landslagsbacken ble byttet inn for Felicitas Rauch i det 69. minutt i Kosovo, og i det 87. minutt sørget hun for at den tyske seriemesteren fikk tosifret antall mål i sin første mesterligakamp for sesongen.

Den danske stjernespissen Pernille Harder scoret tre av målene, før hun i det 77. minutt ble byttet ut med Ingrid Syrstad Engen. Dermed avsluttet Wolfsburg med to norske landslagsspillere på banen.

Tidligere onsdag scoret Ada Hegerberg tre av målene da tittelforsvarer Lyon vant 8-0 mot Rjazan i Russland.

