Vuelta-lederen forlenget kontrakten med norsksponset storlag

Roglic, som er lagkamerat med norske Amund Grøndahl Jansen i sykkellaget som har norske Visma som stor sponsor, har signert en avtale som strekker seg ut 2023-sesongen.

– Jeg liker måten dette laget fungerer. Jeg kom hit som nybegynner, og jeg har utviklet meg med lagets hjelp, sier sloveneren.

Offentliggjøringen av Vuelta-lederens kontraktsforlengelse ble gjort i sosiale medier gjennom en humørfylt video. Der ble det spilt på den tidligere skihopperens allsidighet.

I videoen mottar teamsjef Richard Plugge videosamtaler fra profiler fra andre idretter som vil forsøke å lokke Roglic til å bytte beite.

Den tyske landslagssjefen i fotball, Joachim Löw, er blant dem som medvirker. Det samme gjør toppsjefen i den nederlandske fotballstorheten PSV Eindhoven, og også Barcelona-spilleren Frenkie de Jong forsøker å overbevise Roglic om å begynne å spille fotball.

Dartspiller Michael van Gerwen er ute i samme ærend, mens den nederlandske artisten Jan Smit lokker Roglic med en plass i hans band.

Jumbo-Visma er i ferd med å bygge et svært slagkraftig lag for framtiden. Nylig ble det klart at den nederlandske stjernen Tom Dumoulin har signert for laget. Dumoulin vant Giro d'Italia i 2017, men har slitt med skader denne sesongen.

