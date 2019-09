Lynet slo ned, smeltet isen til Reichenbergs klubb

ntbsport

Norske Alexander Reichenberg og lagkameratene fikk nemlig ikke trent på egen is tirsdag. Da Oskarshamns vaktmester kom på jobb oppdaget han til sin store overraskelse at isen i klubbens hjemmearena var smeltet.

Årsaken skal ha vært at fryseanlegget var slått ut av lynnedslag.

– Flaks at dette skjedde nå og ikke om en uke. Vi får se noe positivt i det hele, sier Oskarshamn-sjef Martin Åkerberg til P4 Kalmar.

Han opplyser videre at man håper at det våte underlaget i hallen allerede onsdag skal ha fryst igjen. Dermed kan det være håp om at Reichenberg & co. er tilbake på egen is allerede da.

Tirsdag måtte det improviseres. Det endte med at laget fikk til en ishockeyøkt i hallen til Vimmerby.

Lørdag er det åpningsrunde i den svenske toppserien i ishockey. Oskarshamn møter da Skellefteå på bortebane.

(©NTB)