IBU dropper omstridt forslag

ntbsport

Forslaget skulle i utgangspunktet fremmes for IBU-kongressen i høst. Men mandag opplyser IBU-president Olle Dahlin at forbundet har snudd i saken.

– Vi diskuterte dette på styremøtet i München før helgen og kom da fram til at vi ikke skal endre systemet, sier Dahlin og utdyper:

– For det første blir det flere konkurranser neste sesong når vi skal innføre en egen sesongåpning. For det andre er det, etter det jeg har forstått, ingen majoritet som vil at systemet skal endres.

Dermed fortsetter dagens system, der skiskytterne kan stryke to renn når totalsummen i verdenscupen skal regnes ut ved sesongslutt. Det gjør at man fortsatt kan være med i sammenlagtkampen selv om man har droppet eller gjort det dårlig i et renn eller to.

Flere utøvere har vært kritiske til IBUs planer om å endre denne regelen, blant dem Tiril Eckhoff:

– Jeg føler at IBU driver og presser inn flest mulig skirenn i stua til folk. De tenker ikke over utøveren som skal gå alle disse skirennene, og hvor sliten en utøver blir. Noe som igjen fører til at man ikke kan være syk, og at man ikke tar vare på kroppen sin, sa hun til NRK i forrige uke.

