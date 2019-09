Norge nær bragdseier, men Sverige greide 1-1 i EM-kvalifiseringen

ntbsport

Norge jaget seier på Friends Arena, og Lars Lagerbäck kastet inn Erling Braut Haaland i jakten på et vinnermål, men det ble bare nesten. Sverige beholder 2.-plassen i gruppe F, men er bare ett poeng foran Romania og to foran Norge med fire kamper igjen.

Det norske laget viste at det vil være med å kjempe hele veien, og at det kan måle seg med rivalene også på bortebane. Det var Norge som på 1-1 jaget og var nærmest et vinnermål.

Den første omgangen kunne knapt endt bedre for Norge, eller dårligere for hjemmelaget. Sveriges kaptein Andreas Granqvist slo en fæl feilpasning på egen halvdel. Joshua King brøt den og startet en norsk mønsterkontring. Han drev ballen i høyt tempo og slapp den til Martin Ødegaard, som dyttet den videre til en helt fri Stefan Johansen. Kapteinen skjøt flatt i hjørnet.

Kampens første avslutning på mål ga Norge ledelsen på Friends Arena, og dommeren blåste av omgangen mens de norske fortsatt jublet foran egne fans.

Overrasket

– Jeg er ikke kjent for å komme med overraskelser, men vi får se hva vi kan finne på, sa Lagerbäck på lørdagens pressekonferanse. Han holdt ord og fant på noe.

Norges landslagssjef sendte laget sitt på banen i en uvant 4-4-1-1-formasjon med Martin Ødegaard som hengende spiss og en midtbane bestående av fire mann som egentlig er sentrale midtbanespillere.

Det var lag med respekt for hverandre som følte hverandre på tennene gjennom mye av den første omgangen. Norge hadde ballen mye, men måtte nøye seg med halvsjanser på sine mange gode angrep. Fram til 1-0-målet var Sverige nærmest scoring i en omgang der flere av de farligste situasjonene ble vinket av for offside.

Emil Forsberg sendte et frispark fra 17 meter en halv meter utenfor stolpen, mens Alexander Isaks nikk etter hjørnespark også gikk rett utenfor. Sverige greide bare i korte perioder å sette Norges forsvar under betydelig press.

Passivt

Et tent norsk lag demmet opp for svenskene også i begynnelsen av 2. omgang, men et kvarter ut i omgangen ble de norske passive og lot hjemmelaget gjøre det de inntil da ikke hadde fått lov til: Å spille seg gjennom ledd og spille pasninger høyt på banen. Emil Forsberg skjøt 1-1 i hjørnet på pasning fra Albin Ekdal etter flere trekk i Norges 16-meter.

Det kunne blitt vendepunktet, men det norske laget lot seg ikke knekke og slo tilbake. Tarik Elyounoussi, som kom inn for en skadd Markus Henriksen, hadde en kjempesjanse etter et snaut minutt på banen da han ble spilt gjennom av Ødegaard. I stedet for å skyte fra spiss vinkel prøvde han å nå King med et hælspark, men ballen nådde ikke fram.

Lagerbäck satte inn Haaland for Johansen og la om til 4-4-2, og Norge var flere ganger veldig nær avslutning foran hjemmekeeper Robin Olsen. Hver gang manglet noen centimeter på det som kunne blitt en riktig stor norsk fotballkveld.

