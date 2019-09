Tarik vil kjempe for borteseier på hjemmebanen

ntbsport

Som AIK-spiss er han på hjemmebane i Norges viktige bortekamp mot Sverige i EM-kvalifiseringen, der det står masse på spill. Vinneren søndag vil kraftig styrke sine sjanser i kampen om sluttspillbillett og være garantert den viktige 2.-plassen inn i oktoberkampene. Ubetydelig er heller ikke fordelingen av skryterett mellom AIK-spillerne i de to troppene. Hos svenskene er det Sebastian Larsson.

– Meldingene startet for lenge siden, og de har gått fram og tilbake. Jeg gleder meg til å møte Sebastian, og det er ikke tvil om at jeg skal takle ham dersom vi kommer i en duell. Han har slengt med leppa i alle uker og måneder fram mot kampen, sier Tarik til NTB.

– Svenskene ser ned på oss og sier vi bare er en skinasjon, men jeg prøver å forsvare Norges fotballære der borte. Søndag skal vi prøve på det sammen.

Spesielt

31-åringen spilte seg inn i AIK-tilhengernes hjerter med en viktig rolle da klubben vant seriegull i fjor høst. I år kjemper laget om gull igjen, men søndag er det å gi bortelaget viktige EM-kvalifiseringspoeng som er hans oppdrag på Friends Arena.

– Det blir spesielt å sitte i bortegarderoben, men samtidig gleder jeg meg voldsomt. Det er to nasjoner som har en sterk rivalisering, og det gjelder ikke minst for oss som er fra Østfold. Jeg vil tro at det vil svi voldsomt for svenskene hvis vi skulle slå dem, for de regner egentlig ikke så mye med Norge, sier han.

– Litt rett har de, med tanke på at vi ikke har vært i sluttspill på en god stund mens de har vært i de fleste. Erfaringsmessig er de hakket bedre, men vi er rebeller og skal utfordre dem. Vi skal legge en slagkraftig plan, og så skal vi være tøffe i trynet, brette opp ermene og slå hardt fra oss.

Stemning

Tarik er vant til fulle tribuner og stor stemning i Allsvenskan. I siste kamp før landslagssamlingen var det 45.367 tilskuere på Friends Arena da AIK slo Djurgården 1-0 og tok seg opp i ryggen på serielederen.

– Det er en fin, stor arena, og når den fylles opp så blir det fantastisk god stemning. Svenskene er kjent for å lage stemning både på serie- og landskamper. Vi gleder oss, for vi elsker å spille kamper som betyr mye og der det er bra ramme med mye folk og god stemning, sier han.

– Vi har mye bra på gang, med en ung tropp som har fått prøvd seg en stund og fått verdifull erfaring. På sikt er jeg ikke i tvil om at vi kan gå forbi svenskene, men vi er ydmyke og tar ett steg av gangen, så håper vi at vi snart kommer til et mesterskap vi også.

