Haaland: – Sverige har den beste 19-åringen nå

– «At the moment» så er det han, sa Salzburg-spissen da han fredag ble spurt hvem som er best, Isak eller han selv.

Isak, som er klubbkamerat med Martin Ødegaard i Real Sociedad, scoret to mål da Sverige slo Færøyene 4-0 torsdag. Haaland ble samtidig første spiller født på 2000-tallet som har debutert på Norges landslag.

Mens Isak fyller 20 år om et par uker, gjør Haaland det først ti måneder senere.

Det ble ikke scoring for Haaland i debuten, selv om han var nær et par ganger. Spilleren som i mai scoret ni (!) mål mot Honduras i VM-sluttspillet for U20-landslag har pøst inn mål for sitt mesterligaklare klubblag så langt i sesongen.

Født under sluttspilltørken

– Jeg er stolt over å ha debutert, sa Haaland, som ikke bare ble første 2000-årgang på Norges landslag. Han er også den første spilleren på landslaget som ble født etter at Norge forrige gang var i et sluttspill.

Haaland så dagens lys akkurat en måned etter at Norge ble slått ut av EM-sluttspillet i 2000.

Han er en av mange unge spillere som kan sørge for at det blir langt hyppigere sluttspilldeltakelse i årene som kommer.

– Vi er mange unge i laget, og mange talenter. Dette laget har en spennende framtid, og vi gleder oss, sa Haaland, som ikke ville si hvordan han vurderer sin egen innsats i debutkampen. Og ikke bare fordi han ikke er av de mest snakkesalige.

Tett program

– Jeg ser mine egne kamper i ettertid og evaluerer innsatsen, men nå er det så kort til neste kamp at jeg bare må få den ut av hodet og gå videre. Slik kommer det egentlig til å være i hele høst, for det er fullt av kamper hele tiden.

Ut over østerriksk eliteserie og landskamper blir det mesterligaoppgjør mot Liverpool, Napoli og først av alt Sander Berges klubb Genk.

Haaland stresses verken av store kamper eller skarpe motstandere.

– Hva som stresser meg? Et veldig godt spørsmål. Jeg kommer ikke på noe, faktisk, sa han.

Debutanttalen etter kampen, kanskje?

– Jeg holdt en tale. Det jeg sa trenger jeg ikke å gjenta, men det var at jeg var stolt og sånne ting. Det var ingen lang tale, 35 sekunder kanskje, men gutta er fine og tok godt imot meg.

