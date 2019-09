Fossli usikker på om han kan fortsette langrennskarrieren

ntbsport

I et ferskt intervju med Norges Skiforbund forteller Fossli om sin opplevelse av den dramatiske hendelsen og tiden i etterkant.

26-åringen sier at han har det bra, og at han er takknemlig for at han fikk hjelp så raskt etter at han ble rammet av hjertestans under en biltur. Samtidig er han usikker på veien videre.

– Det blir spennende å se. Det er mye usikkerhet. Det er en sannsynlighet for at jeg ikke kan satse videre. Det er veldig kjedelig. Men samtidig er man veldig glad for at man lever. Jeg prøver å ta én dag av gangen og være positiv, sier Fossli.

Husker ingenting

Han husker ikke bilturen eller noe annet av det som skjedde mandag 12. august.

– Jeg mener å huske at jeg sto opp om morgenen og satte meg i bilen. Mer husker jeg ikke før jeg åpnet øynene på sykehuset på kvelden, sier Hokksund-mannen.

Kjæresten Henriette, som var med i bilen, og en tilfeldig forbipasserende syklist ble helt avgjørende i minuttene etter at han fikk hjertestans.

– Jeg har mye å takke dem for. Jeg fikk veldig raskt hjelp, og jeg har hatt veldig flaks.

Hjertestarter

Fossli har fått operert inn en hjertestarter foran brystmuskelen etter episoden. Den skal få i gang hjertet dersom han skulle bli rammet av det samme igjen.

– De (legene) har ikke funnet ut så mye ennå. De har tatt røntgen, MR og ultralyd av hjertet. Og forskjellige typer EKG-undersøkelser. På sykehuset gikk jeg rundt med en EKG-måler døgnet rundt i ti dager, sier Fossli, som legger til at han føler seg bra.

– Sett bort fra den hendelsen, så tilsier alt at jeg er topptrent, sprek og frisk.

