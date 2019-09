ntbsport

Ødegaard mener det er en «50-50-kamp» på forhånd. – Jeg synes vi viser i hjemmekampen (mot Sverige, 3-3) at vi er på høyde med dem og lengre perioder bedre. Vi har vist at vi kan slå dem og reiser for å gjøre det, sier Ødegaard til NTB.

Isak scoret to ganger i svenskenes 4-0-seier borte over Færøyene. Det skjedde i hans første kvalifiseringskamp fra start. Det fikk fram superlativer og fete overskrifter i svenske medier.

Sveriges trener Janne Andersson dro også til. – Han lager fine mål og spiller med naturlig pondus. Det er uvanlig i den alderen, sier Andersson.

De to unggutta er til daglig i Real Sociedad i Spania. Der har Ødegaard på kort tid blitt en meget sentral spiller. 19-åringen Isak er i en mer tilbaketrukket rolle.

– Han er giftig. Dersom han spiller, må vi være obs på ham, sier Ødegaard om Isak.

Taper Norge mot Sverige, er sannsynligvis EM-håpet ute i kvalifiseringen. Da er UEFAs nasjonsliga i så fall siste mulighet.

– Ja absolutt. Det tror jeg alle gjør. Det er jo et nabooppgjør og å spille mot lillebror. Det blir kult det, sier Ødegaard på spørsmål om han pirres ekstra av å møte Sverige.

Malta-kampen ble en transportetappe på vei mot 2-0-seier. Ødegaard viste fram noen finesser på veien.

– Det var greit nok. De lå lavt og forsvarte seg. Så fikk vi to mål i førsteomgangen og kontrollerte inn. Vi skulle gjerne hatt et par mål til, sier Ødegaard.

Spania leder Norges gruppe med 15 poeng på fem kamper. De to beste i puljen går til EM.

