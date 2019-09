Norge gjorde jobben med 2-0 mot Malta, nå starter alvoret

ntbsport

Sander Berge og Joshua King (straffe) scoret målene, som begge var resultat av Håvard Nordtveits lange kast. Erling Braut Haaland, første spiller født på 2000-tallet i Norges A-landslag, fikk ikke scoring i debuten, men var ikke langt unna. Da han ble byttet ut fikk han klem fra kaptein Stefan Johansen og varm applaus fra publikum.

Norge vant kontrollert torsdag, men vet at det blir mye vanskeligere søndag. Med norsk tap på Friends Arena vil 2.-plassen som gir sluttspillbillett i praksis være utenfor rekkevidde.

Blir det derimot norsk seier, vil Norge klatre forbi svenskene og være gruppetoer. I så fall må plasseringen forsvares gjennom tøffe kamper hjemme mot Spania og borte mot Romania i oktober, før den mer overkommelige avslutningen mot Færøyene og Malta i november.

Laget står overfor sine mest spennende dager og uker siden Lars Lagerbäck ble landslagssjef.

Alle mann i forsvar

Malta kom til Ullevaal for å forsvare seg. Sjenerøst kan man beskrive formasjonen deres som 5-4-1, men det meste av tiden så det mer ut som 6-4-0, og noen ganger var det sju mann i skjerm foran keeperen. Dessuten var Paul Fenech gammeldags frimerke på Martin Ødegaard og fulgte ham overalt på banen.

I debuten skrudde 19-årige Haaland på turboen helt fra avspark og holdt på å vinne ballen fra bakerste forsvarer allerede etter noen sekunder, men det norske laget skulle bruke litt tid på å finne veien gjennom gjestenes forsvarsverker.

Norge hadde ballen nesten hele tiden, og Malta var ikke i nærheten av å virke farlig framover, men sjansene lot vente på seg. Da de kom, var det på dødball.

Even Hovland hadde den første store da Ødegaards hjørnespark fant ham i målgården i det 25. minutt, men stopperen traff ballen helt feil, og den gikk utenfor.

Stopperne i sentrum

Hovland gjorde opp for seg da Norge tok ledelsen åtte minutter senere, og det var midtstopperne som sammen serverte målscorer Sander Berge. Hovland stusset Nordtveits lange kast videre, og Malta-forsvaret hadde glemt Berge, som stupheadet ballen i hjørnet og kunne juble for sitt første landslagsmål.

Fingertuppene til Malta-keeper Henry Bonello nektet Stefan Johansen en kjempescoring i det 41. minutt, da landslagskapteinen prøvde skuddfoten fra 18 meter og skrudde den mot krysset. I stedet for nettmaskene traff skuddet tverrliggeren.

Det ble likevel 2-0 før pause, etter et nytt Nordtveit-kast fra venstre. Denne gang tok Kyrian Nwoko livtak på Hovland og rev ham ned, og King knallet straffesparket i hjørnet på overtid i omgangen. Dermed er han en av 20 norske menn med minst 15 mål for A-landslaget.

Norge hadde store sjanser til å øke seiersmarginen, men 2. omgang bar preg av at kampen var avgjort. Ødegaards nikk på innlegg fra Johansen ble reddet av keeper, mens Haaland var centimeter fra å styre en King-nikk i mål fra kloss hold. Innbytterne Bjørn Maars Johnsen og Tarik Elyounoussi hadde også forsøk på å bedre målforskjellen, uten å lykkes.

Malta tapte i tur og orden 0-2 for Spania, 0-3 for Sverige og 0-4 for Romania. Laget fra middelhavsøya greide å stoppe utviklingen på Ullevaal, uten å være i nærheten av poeng.

(©NTB)