Reginiussen hvilt, men får grønt lys av Lagerbäck

Norge spiller to EM-kvalkamper denne uka, torsdag mot Malta (hjemme) og søndag borte mot Sverige. Reginiussen er aktuell for minst én kamp.

– Det er ikke noen store ting akkurat nå. Det bør gå bra, sier Reginiussen til NTB og nevner «rygg og litt hamstring» når han snakker om utfordringene.

At Rosenborg spilte sin siste kamp på kunstgress, er ikke med på å gjøre det lettere for ham.

God tro

– Vi har ingen skader i den 23-mannstroppen vi har nå, svarte Lagerbäck på NTBs spørsmål under tirsdagens pressekonferanse.

Reginiussen gikk i garderoben etter noen minutter av oppvarmingen på tirsdagens trening. Han tok seg da til ryggen.

– Vi vet at Tore trenger minst to dager innhenting (etter kamp), så det gjør at det er et lite spørsmålstegn ved ham med tanke på torsdag. Nå har han fått «rehab» i to dager, og så er det trening i morgen (onsdag). Vi får se da, sa Lagerbäck.

Da veteranen ble tatt ut i troppen forrige uke, var landslagssjefen raus med rosen. Svensken virket klar på at Reginussens fightervilje og taklingsstyrke er noe han savner i sitt lag.

Heller ikke utenlandsproffene Tarik Elyounoussi og Omar Elabdellaoui trente for fullt tirsdag.

– Vi må ta hensyn til at de er slitne. Det er ingen problemer med skader, men det handler om å hente seg inn så godt som mulig, sier Lagerbäck.

