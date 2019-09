Bendtner klar for FC København

ntbsport

Det er FC København som opplyser at de har hentet dansken hjem fra Norge. Veteranen deltar i sin første FCK-trening onsdag. Etter økta blir det holdt et pressemøte med Bendtner og FCK-trener Ståle Solbakken.

– Jeg skal gjøre alt i min makt for å gripe sjansen de neste månedene. Jeg er overhodet ikke lei av fotball. Jeg er mer sulten og motivert enn noen gang før, sier spissen på sin Instagram-profil.

Spisskrise

Signeringen skjer under to uker etter at Solbakken avfeide at noe slikt var på trappene.

– Når man ser på hans kampform, er det en spiller som uansett ikke ville kunne hjelpe oss i noen måneder, sa nordmannen til Ekstra Bladet da.

FCK har stått i en spisskrise etter at Dame N'Doye fikk en skade og nå mister høstsesongen fordi han må operere. N'Doye var i kjempeform før skaden og hadde scoret fire mål på seks kamper.

Bendtner kom til Rosenborg foran 2017-sesongen og gjorde en bra debutsesong på Lerkendal. Da ble han toppscorer i Eliteserien med 19 mål og gjorde også en god figur ute i Europa.

Turbulent

I fjor var prestasjonene svakere, og utenomsportslige kontroverser har også skapt trøbbel for dansken. Før årets sesong ble Bendtner dømt til 50 dagers fengsel for den mye omtalte voldsepisoden i fjor høst. Straffen måtte ha sone med fotlenke hjemme i leiligheten sin i København.

Denne sesongen har ikke dansken spilt for Rosenborg siden 0-3-tapet for Molde i slutten av april. Han står med fem kamper og null mål i Eliteserien denne sesongen. Han deltok heller ikke i Rosenborgs dobbeltoppgjør mot Dinamo Zagreb i mesterligakvalifiseringskampene.

Dansken har også fortid i storklubber som Arsenal og Juventus.

