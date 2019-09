Treningssmell for «Caro», men ingen fare

ntbsport

– Slagskader gjør vondt, men de går fort over, heldigvis. Dette går bra, sa hun til NTB etter treningen.

Duellen som sendte «Caro» ned for telling noen minutter var det siste som hendte i en halvannen time lang økt dagen før revansjoppgjøret mot England, som feide Norge ut av VM med 3-0 i kvartfinalen. Landslagets største stjerne har som alle andre lyst til å vise at det norske laget ikke er England så underlegent som kampen i Le Havre for to måneder siden tydet på.

– Selv om vi tapte klart, burde og kunne vi vært mye nærmere enn resultatet tilsa. Nå har vi en sjanse til å vise oss fra en bedre side og forhåpentlig få en god opplevelse foran mange tilskuere, sier hun.

Hun har vært gjennom sesongoppkjøring med sin nye klubb Barcelona, og lørdag er det serieåpning mot Tacón.

I rute

– Jeg føler at vi er i god rute. Det er ikke helt optimalt å komme rett fra landslagssamling til seriestart, men vi har hatt en god oppkjøring, og så får vi et par dager hvor vi terper på det siste, sier hun.

Hun føler at hun er blitt tatt godt imot i sin nye klubb.

– Jeg har ikke vært der så lenge, og fortsatt prøver jeg å lære alle å kjenne og finne ut av hvordan man ønsker å spille. Det er en annen type fotball enn jeg er vant til, men jeg trives veldig godt med hvordan vi spiller. Det har vært en god start.

Mandag hadde hun Guro Reiten som makker på topp i formasjonsøktene, og hun fortsetter gjerne det samarbeidet i tirsdagens kamp, selv om hun ikke legger seg opp i laguttaket.

Godvær

– Nei, jeg spiller hvor som helst og med hvem som helst. Det er opp til trenerne å bestemme. Vi har prøvd litt forskjellig gjennom uka, og det blir spennende å se hva de velger.

Det er solgt nesten 8000 billetter, og nå venter meteorologene at det varslede regnværet vil være over i god tid før kampen som ifølge det nye varselet vil bli spilt i solskinn.

– Jeg håper det kommer mange mennesker. Vi gleder oss veldig til å spille foran et så vel besatt Brann stadion som mulig, sier «Caro».

