Moi overrasket Ajer, kan debutere i Old Firm

«Moi» ble fredag leid ut fra Southampton for resten av sesongen. Søndag kan han få sin debut i sesongens første Old Firm-derby mot erkerivalen Rangers.

– Det er en enorm kamp, et av de største lokaloppgjørene i Europa. Jeg gleder meg til enten å være med i kampen eller se på en, sier han til klubbens nettsted.

– Jeg har akkurat gjennomført min første trening, så det er sjefens (Neil Lennon) avgjørelse om jeg er med i troppen. Det vil være en stor utfordring å komme hit og være med på det med én gang, men jeg ser fram til det.

Moi så flere kjente fjes i garderoben da han sluttet seg til Celtic. Keeper Fraser Forster ble nylig leid ut fra Southampton, akkurat slik Moi er blitt. Kristoffer Ajer er god og varm i Celtic-trøya og kjenner Moi godt fra landslaget.

– Da det ble aktuelt med Celtic, pratet jeg med Stuart Armstrong i Southampton. Han er tidligere Celtic-spiller, og han fortalte meg om fasilitetene, troppen og byen. Jeg spurte ham hvor jeg bør bo, slike ting, og han hadde bare fine ting å si om klubben, sier Moi.

– For Kristoffer var det en overraskelse da jeg dukket opp, for jeg pratet ikke med ham før jeg signerte. Jeg ville ikke bry ham fordi laget var opptatt med europaligakvalifiseringen mot AIK. Jeg hadde allerede hørt nok til at jeg ville komme hit, og nå kan jeg snakke med ham om det også.

Ajer måtte ut tidlig med skade i returkampen mot AIK, der Celtic sikret plassen i europaligaens gruppespill. Han er usikker før søndagens byderby og dermed også før landslagets kommende EM-kvalifiseringskamper.

– Kris er svært usikker søndag, sa Celtic-manager Lennon fredag.

Noe å bevise

I stedet kan en annen nordmann vise seg fram for Celtic-tilhengerne.

Moi har lenge vært en av Lars Lagerbäcks mest betrodde og benyttede spillere, men den totale mangelen på spilletid i Southampton gjorde at han ble utelatt fra troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige kommende uke.

– Jeg kom hit for å bli en bedre spiller og ta meg tilbake til nivået jeg var på da jeg spilte for Basel, sier han.

– Jeg håper jeg får sjansen til å vise hva jeg kan gjøre, og at jeg kan hjelpe laget å score flere mål.

Celtic og Rangers har begge innledet sesongen med seier i sine tre første seriekamper. Celtic topper tabellen med 15-3 i målforskjell mot rivalens 9-2. Ett poeng søndag vil holde til fortsatt serieledelse, men Celtic-spillerne vet at tilhengerne ikke vil være fornøyde om det ikke blir seier.

