Gyda Westvold Hansen vant SGP-finalen

Den norske 17-åringen delte seieren i hopprennet med russiske Stefania Nadymova, men la henne bak seg i rulleskiløypa. Hansen vant 9,2 sekunder foran Nadymova og 32,9 foran italienske Veronica Gianmoena.

– Det er fantastisk deilig å vinne for første gang i Sommer Grand Prix. Jeg gikk en stund sammen med Stefania Nadymova, men da hun ramlet fikk jeg en luke. Det er en del av gamet å holde seg på beina, og jeg er glad for at jeg klarte å holde ledelsen til mål, sa den glade vinneren.

– Min langsiktige målsetting er VM i Oberstdorf om halvannet år, og det er herlig å ta med seg denne seieren på vei mot det store målet.

Alle de tre første SGP-rennene for kvinner i år endte med seier til amerikanske Tara Geraghty-Moats foran Nadymova og tyske Jenny Nowak, men Hansen brøt den rekken.

Geraghty-Moats ble diskvalifisert i hopprennet søndag, og dermed mistet hun sammenlagtseieren i SGP til Nadymova. Som følge av fallet i Oberwiesenthal forrige helg fikk Gyda Westvold Hansen plassering bare i de to siste rennene, men hun ble med 4.-plass lørdag og seier søndag nummer fem sammenlagt.

Med bare to renn ble hun også nummer to i konkurransen om beste hopper.

Hun fikk smerter i hofte og rygg da hun falt etter å ha hoppet bakken ned i Oberwiesenthal. Derfor sto hun over midtukerennet i Klingenthal.

– Gyda er stabil i verdenstoppen blant jentene i kombinert. Hun kom knallsterkt tilbake etter fallet. Hun har fortsatt mye å jobbe med, men hun er allerede blant de beste i verden. Det blir en kjempespennende vei mot historiens første senior-VM i Oberstdorf i 2021, sier sportssjef kombinert Ivar Stuan.

Marte Leinan Lund ble nummer seks søndag og storesøster Mari nummer ti, mens Thea Minyan Bjørseth endte på 12.-plass.

I mennenes renn ble Leif Torbjørn Næsvold beste norske på 15.-plass i en konkurranse vunnet av tyske Antoine Gérard. Harald Johnas Riiber ble nummer 19 og Kasper Moen Flatla 25. Mens kvinnenes SGP er ferdig, har mennene tre renn igjen i Tschagguns og Planica kommende uke.

