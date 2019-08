Chelsea uten hjemmeseier etter poengtap mot Sheffield United

ntbsport

I Chelseas jakt på sesongens første hjemmeseier ga Tammy Abraham blåtrøyene en god start med 1-0 etter 18 minutter. Det var 21-åringens første Premier League-scoring på Stamford Bridge etter å ha vært i klubben siden 2004.

Abraham var derimot ikke ferdig for dagen. Unggutten utnyttet svak kommunikasjon i gjestenes forsvar og doblet ledelsen. Det var hans fjerde scoring på to kamper.

Sheffield United-spiller Callum Robinson skapte spenning da han styrte ballen i mål fra kloss hold like etter pause.

Gjestene presset på for poeng, og til slutt skulle det lykkes for Chris Wilders menn. Robinsons innlegg snek seg inn i mål via Kurt Zoumas leggskinn, og dermed var 2-2 et faktum for Jostein Flos tidligere klubb.

Resultatet gjør at Frank Lampards første hjemmeseier som Chelsea-manager lar vente på seg. Laget står med fem poeng på sesongens tre første kamper. Det gjør også Sheffield United.

Vardy-party

Leicester slo Bournemouth 3-1. Ringreven Jamie Vardy fikk æren av å sende Leicester i en tidlig ledelse da han lekkert lobbet ballen i mål fra langt hold hjemme mot Joshua Kings lag.

Ledelsen varte derimot ikke lenge. Callum Wilson sørget for balanse i regnskapet like etterpå.

Like før pause var Vardy på farten igjen. Spissen rotet seg oppover dødlinjen og la inn til Youri Tielemans som sikkert satte inn 2-1.

Rollene var snudd da Vardy fastsatte resultatet kvarteret før slutt. En iherdig innsats av James Morrison resulterte i at Tielemans mottok ballen. På én berøring serverte belgieren Vardy som satte inn sitt tredje for sesongen.

Joshua King spilte 79 minutter for Bournemouth.

Watford på bunn

Watford tok sitt første poeng med 1-1 borte mot Newcastle, men er alene på bunn. De tilreisende Watford-supporterne håpet på bedre da Will Hughes sendte gjestene i ledelsen etter to minutter.

Fabian Schär gjorde hjemreisen hakket surere for Javi Gracias menn. Sveitseren var på rett sted til rett tid da han mottok ballen og utlignet rett før pause. Det ble kampens siste mål.

Ayew helten for Palace

Crystal Palace henger med i tetsjiktet etter å ha slått Aston Villa 1-0 hjemme på Selhurst Park.

Jordan Ayew noen hundredeler eller skostørrelser unna å skli vertene i ledelsen etter en snau halvtime, men scoringen skulle komme for ghaneseren. Et drøyt kvarter før slutt fikk han tråklet med seg ballen, og alene mot Tom Heaton var spissen iskald. Det ble også kampens eneste mål.

På tidspunktet var Palace i overtall. Villa-spiller Trézéguet fikk sitt annet gule etter en knapp time. Ørjan Nyland var ikke i Aston Villas tropp.

Ny Norwich-nedtur

West Ham henger også med høyt oppe på tabellen takket være 2-0-seier over Norwich. Sébastien Haller scoret to mål mot Watford forrige runde, og hjemme mot Norwich fortsatte han scoringsformen. Franskmannen styrte inn 1-0 etter 24 minutter.

Vondt ble til verre for Norwich da Andrij Jarmolenko banket inn 2-0 med et lekkert volleyskudd fra seks meters hold.

Alexander Tettey startet på benken for Norwich og fikk ikke spilletid i London lørdag.

(©NTB)