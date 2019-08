Arsenal-profil blir lagkamerat med Ødegaard

ntbsport

Det betyr at den rutinerte forsvarsspilleren blir lagkamerat med Martin Ødegaard. Baskerklubben bekrefter overgangen på sitt nettsted lørdag formiddag.

– Real Sociedad og Arsenal FC er enige om Nacho Monreals overgang. Spilleren vil knytte seg til klubben til 30. juni 2021, og han presenteres mandag, skriver Real.

Monreal er født og oppvokst i Pamplona, ikke langt sør for San Sebastian der Real Sociedad holder til. I tillegg til toårskontrakt med Ødegaards klubb har han angivelig fått opsjon på ytterligere ett år. Mye tyder dermed på at 33-åringen vil avslutte karrieren i Real, ifølge Mundo Deportivo.

Avisen skriver også at Monreal ikke er med i Arsenals kamptropp til søndagens hjemmekamp mot Tottenham, men at han vil være til stede for å ta farvel med fansen.

Monreal koster baskerklubben 2,5 millioner kroner. Han er Real Sociedads sjette forsterkning i sommer, etter Ødegaard, Portu, Alexander Isak, Alex Remiro og Modibo Sagnan.

I løpet av snaut sju sesonger spilte Nacho Monreal i alt 250 kamper for Arsenal. Han scoret ti mål for Premier League-klubben.

