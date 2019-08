Ødegaard og Real Sociedad ned på jorda i derbytap

ntbsport

Hjemmelaget innledet sesongen ved å slå Barcelona 1-0 hjemme på San Mames, og fredag kom også naboene fra San Sebastian til kort der. Ødegaard viste igjen prov på sine kvaliteter, men denne gang ble han overstrålt av hjemmelaget.

Han var veldig nær scoring på overtid, men skuddet etter en mønsterkontring ble slått til corner. Nordmannen var også frustrert etter Alexander Isaks tilsynelatende redusering tidligere i 2. omgang ble annullert etter langvarig VAR-gjennomgang.

– VAR er ikke min beste venn. Det er håpløst å stå i fem minutter og vente på situasjonen, og så går det mot deg begge gangene. Det er tøft mentalt og styrker ikke min tro på VAR, sa han til TV 2.

Landslagssjef Lars Lagerbäck, som så kampen på TV fra hotellet i Nydalen der EM-troppen samles over helgen, ga Ødegaard ros for en god 2. omgang.

– Han var den mest aktive av Real Sociedad-spillerne, definitivt den som forsøkte hele tiden. Han var relativt mye på ballen og gjorde en klart godkjent innsats, spesielt i 2. omgang, sa han til TV 2.

Athletic Bilbao var best i alt før pause, da Real Sociedad knapt hadde skyggen av en sjanse. Hjemmefansen kom i godlune allerede etter ti minutter, da Ander Capa stormet inn i feltet etter et innkast på høyresiden og sentret til Inaki Williams, som fra kort hold bredsidet inn 1-0.

Selv uten sjanser jublet Real Sociedad-fansen da laget deres ble tilkjent straffespark etter en felling på kanten av feltet, men VAR-gjennomgang viste tydelig at forseelsen skjedde utenfor streken, og frisparket ble det ingenting av.

I stedet doblet vertene ledelsen med Raul Garcias frekke dupper fra 20 meter. Real Sociedad-keeper Miguel Ángel Moyà sto litt langt ute og strakte seg forgjeves etter ballen.

Overkjøring

– Athletic Bilbao hadde total kontroll, Real Sociedad hadde ikke en sjanse. Det var total overkjøring, vil jeg si, kommenterte Lars Lagerbäck til TV 2 i pausen.

– Det er to ulike stiler. Athletic er mye mer aggressive og framoverrettet, og for å bruke en klisjé har det vært voksne mot juniorer. Martin får ikke tilgang til rommene han fikk i de to første kampene, supplerte assistent Per Joar Hansen.

Litt bedre ble det for Real Sociedad etter pause, og Ødegaard viste at han allerede har en lederrolle i laget sitt. Han var involvert da laget så ut til å ha funnet en vei inn i kampen med svenske Alexander Isaks nikk i nettet i det 62. minutt, men etter langvarig VAR-gjennomgang ble målet annullert for offside, til frustrasjon for Ødegaard og de andre gjestespillerne.

Offside

Ødegaard slo et frispark inn i feltet, der keeper Unai Simon kolliderte med en lagkamerat og bokset svakt. Ballen ble spilt inn til Isak, som inne i målgården kunne nikke i tomt mål, men TV-bildene viste at han sto i hårfin offsideposisjon.

Ødegaard hadde en stor sjanse på overtid, men Simon reddet hans skudd.

Real Sociedad måtte tåle sitt første tap for sesongen, i lagets tredje strake bortekamp. Mens laget blir stående med sine fire poeng, overnatter Athletic Bilbao på tabelltopp sammen med Sevilla, begge med sju poeng og 4-1 i målforskjell.

Sevilla spilte tidligere fredag 1-1 mot Celta. Franco Vázquez ga Sevilla ledelsen i det 81. minutt, men Denis Suárez utlignet tre minutter senere.

