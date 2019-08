Verdenscupstevne i skyting forsinket av skogbrann

ntbsport

– Det var helt vanvittig. I løpet av få minutter var hele området overtent, sier sportssjef Tor Idar Aune i Norges Skytterforbund til avisen fra Rio de Janeiro.

Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad var i gang med kvalifisering til kvinnenes rifle helmatch da brannen utviklet seg i åsen ved konkurranseanlegget som ble brukt under OL i 2016.

– Vi har stått her i sot og røyk mens ting faller ned fra himmelen. Det er ikke så innmari kult, sier Duestad i et videoklipp VG har fått tilgang til.

Aune avviser overfor VG at det var fare for liv, men han sier at det ble opplevd som dramatisk.

– Åsen der banen ligger ble tatt av flammene. Det ble mye røyk, men arrangøren ba oss innstendig om å holde oss inne i anlegget, sa han.

Det skulle blant annet være finale i luftrifle menn, men den og alle andre pågående konkurranser måtte utsettes. Dagens program ble til slutt fullført flere timer senere.

Stene og Duestad tok seg begge greit videre. Stene skjøt 1177 poeng og var nest best i sin gruppe, Duestad skjøt 1172 og ble nummer seks i sin gruppe. Senere kvalifiserte også Katrine Lund seg til lørdagens konkurranse da hun skjøt 1165 poeng og ble nummer 12 i den andre gruppen.

Det var ingen norske i finalen i luftrifle. Simon Claussen ble nummer 51 og Jon-Hermann Hegg nummer 55.

