UEFA med pristak på bortetilhengernes europacupbilletter

Pristaket, som tilsvarer om lag 700 kroner, innføres etter gjentatte klager fra supportere som mener de er blitt flådd gjennom oppskrudde billettpriser.

Samtidig innfører UEFA tak på 45 euro for billetter til bortefansen i europaligakamper. Det betyr at Rosenborg-tilhengere som vil se laget sitt i Lisboa, Eindhoven eller Linz ikke skal betale mer enn dette for en kampbillett.

– Tilhengerne er fotballens livsblod, og de som følger sitt lag til bortekamper må ha tilgang til rimelig prisede billetter, når vi tenker på utleggene de allerede har hatt for reise og opphold, sier UEFA-president Aleksander Ceferin.

