Golf: Reitan utslått i Sveits

For å få spille videre i helgen måtte han vært ett slag under par totalt etter to runder. Han spilte åpningsrunden torsdag på par, men tross en knallstart med eagle på det første hullet han spilte fredag endte det med en frustrerende 73-runde.

Reitan var blant dem som innledet runden på 10. hull, og han brukte bare to slag på hullet han dagen før trengte fem slag på. Halvveis var han ett slag under par etter tre bogeyer og to birdier, men på siste halvdel av runden ble det fire bogeyer og ingen birdie.

Dermed endte Reitan på delt 116.-plass i helgens europatourturnering, der han var eneste norske deltaker.

Gavin Green fra Malaysia leder turneringen etter runder på 65 og 64 slag så langt. Han er ett slag foran en gruppe på fem spillere, deriblant argentineren Andres Romero som gikk en forrykende 61-runde fredag.

