Haaland inne i varmen hos Lagerbäck – 18 år etter pappa

ntbsport

Unggutten har åtte kamper til sammen på U20- og U21-laget. De har gitt elleve mål. Hele ni av disse kom i samme kamp, mot Honduras i VM-sluttspillet tidligere i sommer.

De siste ukene har det løsnet for fullt for ham i klubblaget. Tenåringen er blitt et hett navn i østerriksk fotball.

Landslagssjef Lars Lagerbäck kom ikke unna kraftspissen i uttaket denne gangen.

For Norge er bare to seirer i september nok om det skal bli EM-plass via kvalifiseringsgruppen. Lykkes det ikke der for de norske gutta, venter sluttspillet i UEFAs nasjonsliga neste år.

Følger faren

Faren Alf Inge Håland spilte 34 A-landskamper for Norge. Den siste var i 2001. Håland-familien blir en av ganske få far-sønn-varianter på landslaget. Alexander Sørloth og pappa Gøran er den hittil siste.

Norge møter Malta hjemme 5. september og Sverige borte tre dager senere. Etter noe unødvendige poengtap i hjemmekamper mot både Romania og Sverige, er det norske laget allerede i en vrien posisjon.

Tirsdag offentliggjorde Lagerbäck troppen på Ullevaal stadion.

Den inneholdt ikke så mye overraskende, kanskje med unntak av Rostov-proffen Mathias Normann (23). Malta hjemme bør være helt overkommelig. Norden-derbyet mot Sverige i Stockholm kan bli tøft.

(©NTB)