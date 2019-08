Ødegaard får toppkarakterer i storavisene etter mål og seier

ntbsport

Der ble han matchvinner for Real Sociedad. Spanias meste leste sportsavis, Marca, gir ham toppscore med tre stjerner. Det oppnår ingen andre, men det er gitt ut en rekke toere (13 stykker).

– Ødegaards mål gjorde at Real Sociedad vant borte mot Mallorca for første gang på 16 år. Ødegaard viste at han kan være en stor leder på laget sammen med Asier Illarramendi og Mikel Oyarzabal, skriver Marca.

Kampreferatet gir Ødegaard gjennomført mye ros.

Alene

Den nest største sportsavisen i landet er AS. Også der får Ødegaard en treer. Der opererer man med kløversymbol i spillerbørsen. I den kampen er det bare fem spillere som oppnår to.

– Den norske spilleren hadde en imponerende kontroll på rommene. Hans evne til å skifte tempo, gjorde at han kom seg unna motspillerne enkelt, skriver avisen.

Real Sociedad startet sesongen med 1-1 borte mot Valencia. I neste runde venter lokaloppgjør borte mot Athletic Bilbao.

I Spania er det allerede spekulasjoner om at Ødegaards vei inn i Real Madrid-troppen, kommer til å gå greit.

Han er på et sesonglangt utlån derfra til Real Sociedad. Ødegaard forlenget nylig kontrakten med Real Madrid. Den løper til sommeren 2023.

(©NTB)