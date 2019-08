Ro-VM: Sykdomstrøbbel for Brun og Strandli, må ut i oppsamlingsheat

ntbsport

Kun de tre raskeste båtene tok seg direkte til VM-kvartfinale i søndagens forsøksheat i den østerrikske byen Linz. De plassene tok Tsjekkia, Spania og Kina.

Brun og Strandli hang godt med halvveis, men de siste 1000 meterne dro de tre båtene sakte, men sikkert fra den norske duoen. Den norske båten ble klokket inn på tiden 6.46,22, noe som var 15 sekunder for sent til å knipe en topp tre-plass.

Dermed må den norske duoen ut i oppsamlingsheat, der en ny mulighet til kvartfinaleplass venter. Den går av stabelen mandag.

Landslagssjef Johan Flodin opplyser til Aftenposten at Strandli hadde magetrøbbel natt til søndag.

Isolert

– Are har hatt magesyke i natt. Vi hadde ikke noe alternativ annet enn å ro dette løpet. Han var litt bedre på morgenen, men energiløs. Så har vi naturligvis isolert dem, sier Flodin.

Det begynner nesten å bli en vane at de norske gutta sliter med sykdom i forbindelse med et stort mesterskap.

Under VM i fjor var det Kristoffer Brun som slet med sykdom. Under årets EM var det Strandli som måtte kaste inn håndkleet etter en forkjølelse.

Direkte til kvartfinale

Derimot ble det direkte kvartfinaleplass på norske toeren med Siri Eva Kristiansen og Hanna Inntjore. De norske damene ble nummer fire i sitt heat, noe som holdt til en direkteplass til VM-kvartfinalen. Den norske båten kom inn knappe 20 sekunder bak den canadiske vinnerbåten i heatet.

Den norske dobbeltfireren med Olaf Tufte, Erik Solbakken, Martin Helseth og Oscar Stabe Helvig klarte ikke å direktekvalifisere seg til semifinale. Kvartetten rodde inn til fjerdeplass i sitt forsøksheat og må ut i oppsamlingsheat. Kun de to raskeste båtene gikk direkte til semifinale, og den norske båten kom inn på tiden 6.46,22, knappe 15 sekunder bak den spanske båten på andreplass. Det var ytterligere to sekunder opp til den tsjekkiske vinnerbåten.

Må i oppsamlingsheat

Heller ikke Ask Tjøm klarte å ta seg direkte til kvartfinale i herrenes lettvekt singlesculler. Tjøm rodde inn til fjerdeplass, men det var kun de tre raskeste som går direkte til kvartfinale. Tjøm hadde heng på tredjeplassen helt til det siste. Da tok kreftene slutt og nordmannen tredjeplass ble til fjerde.

Dermed må også Tjøm ut i oppsamlingsheat for å nå en kvartfinale. Knappe 15 tideler skilte den norske jenta fra den amerikanske båten som ble nummer to. Kun de to beste unngikk oppsamlingsheat.

Flere norske båter skal i aksjon søndag, blant annet skal regjerende verdensmester i singlesculler, Kjetil Borch, i aksjon ved 17-tiden.

