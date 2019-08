Golf: Trøbbel for Tutta

ntbsport

Den norske golfprofilen gikk runden på to slag over par og er dermed ett slag over par foran søndagens avslutningsrunde.

Tutta startet dagen stabilt med par på alle de seks første hullene, og deretter ble det en birdie på det sjuende. Så startet imidlertid motgangen.

En bogey på hull nummer åtte ble etterfulgt av fire nye bogeys på de siste ni hullene. Da hjalp det ikke all verden at det ble birdie på 14. hull.

Pettersen vant LPGA-turneringen i Aurora i den amerikanske delstaten Ontario i 2009. Seier blir det ikke denne gangen.

Nylig ble den norske golfprofilen, som er tilbake på banen etter barnefødsel, tatt ut på Europas lag til prestisjetunge Solheim Cup. Turneringen spilles på Gleneagles i Skottland senere i høst.

