Aalesund fosser videre i førstedivisjon

Dermed har mannskapet til Lars Bohinen sju strake seirer og topper tabellen med ni poengs luke til Sandefjord. Alt tyder på at sunnmørsklubben blir å se i eliteserien neste sesong.

Lørdag ordnet Sondre Brunstad Fet 1-0-ledelse før kvarteret var spilt. Forarbeidet sto Pape Gueye for i form av et elegant hælspark.

Åtte minutter ut i annen omgang utlignet så midtbanespiller Kachi for Sandnes Ulf med et herlig volleyskudd, men poeng skulle det likevel ikke bli for hjemmelaget.

Aalesund hadde en matchvinnende scoring på lager, og den sto innbytter Torbjørn Agdestein for. Han hadde kun vært på banen i fire minutter da han enkelt satte inn 2-1 etter strålende forarbeid av Pape Gueye.

Med seieren har Aalesund fortsatt tapt kun én eneste ligakamp denne sesongen.

Sandnes Ulf er på sin side nummer ti på tabellen.

