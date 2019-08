Tutta åpnet ett slag under par i Canada

ntbsport

Den norske golfstjernen gjorde nylig sitt etterlengtede comeback etter at hun i fjor fødte sønnen Herman, og hun er allerede tatt ut på Europas lag til Solheim Cup neste måned. Nå spisser hun formen med spill blant verdens beste, og hun greide seg fint på åpningsrunden av LPGA-turneringen i Canada.

– For hvert slag og hver runde føler jeg at spillet mitt blir bedre. Jeg føler meg trygg på at jeg vil være i toppform når Solheim Cup starter, sa Pettersen i et intervju med arrangøren før turneringen.

Hun gikk de ni første hullene på par, før hun fikk en bogey på 10. hull. Det ble dagens eneste. Hun slo tilbake med birdie på både 14. og 15. hull og kom seg dermed under par for dagen.

Annie Park fra USA leder etter åpningsrunden. Hun greide en 65-runde (sju under par) og leder ett slag foran fem spillere som deler 2.-plassen, deriblant danske Nicole Broch Larsen.

Pettersen er på delt 46.-plass etter første dag, seks slag bak lederen. Hun vant for øvrig Canadian Open for ti år siden.

(©NTB)