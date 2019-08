Stenseth og Klæbo best i langrennssprint

ntbsport

Det ble konkurrert i klassisk stil. Stenseth fikk Tiril Udnes Weng og Lotte Udnes Weng nærmest seg.

Storstjernen Klæbo vant foran Pål Trøan Aune og Thomas Helland Larsen. Klæbo var best også sine heat i kvart- og semifinale.

Tidligere fredag hadde arrangøren hatt en tung periode. Flere av løperne i distanserennene fikk trøbbel på grunn av feil med utstyret.

Bakgrunnen er at en rekke utøvere måtte bryte løpet som følge av skiproblemer. En del av rulleskiparene som ble delt ut var defekte, og dette førte blant annet til at stjerner som Frida Karlsson og Aleksandr Bolsjunov falt under løpet.

