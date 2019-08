Sarri mister serieåpningen på grunn av lungebetennelse

ntbsport

– Sarri gjennomgikk nye medisinske undersøkelser i dag, og de viste at han er i bedring. For å bli helt frisk fra lungebetennelsen han er rammet av, kommer han likevel ikke til å lede laget fra benken i våre to første kamper i Serie A mot Parma og Napoli, heter det i en uttalelse fra klubben.

Den 60-årige storrøykeren ble forrige uke rammet av det han trodde var influensa, og han holdt sengen i helgen. I begynnelsen av uka fikk han diagnosen lungebetennelse, men han har vært på treningsanlegget for å koordinere sesongforberedelsene med trenerapparatet.

De åtte siste års seriemester innleder sesongen med bortekamp mot Parma lørdag, mens forrige sesongs serietoer Napoli kommer til Torino 31. august. Det er laget Sarri ledet med stor suksess i tre sesonger fram til 2018.

Sarri var Chelsea-manager forrige sesong, som endte med europaligaseier.

