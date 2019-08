Pellegrino fra Godset til Kristiansund

ntbsport

Pellegrino var fast i Godset-laget i vår, men har fått mindre spilletid etter at drammenserne handlet mange nye spillere i sommer.

Torsdag undertegnet 29-åringen torsdag en kontrakt med KBK som strekker seg ut 2021-sesongen.

– Amahl Pellegrino er en spiller vi kjenner godt til. Han har spilt mye mot KBK, og vi har fulgt ham over lang tid. Han tilfører oss noen meget verdifulle offensive kvaliteter og kan bekle flere roller framover i banen. Han har bevist tidligere at han er en målgjører, og vi ser veldig fram til å se ham spille i KBK-drakt, sier sportslig leder Kenneth A. Leren i Kristiansund til klubbens eget nettsted.

– Pellegrino har fått mindre spilletid den siste tiden. Da tilbudet kom fra Kristiansund, ble vi enige om at dette er den beste løsningen for «Pelle». KBK har lenge ønsket seg Pelle, og nå valgte de å konkretisere denne interessen, sier Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo til Godset.no.

Pellegrino har tidligere spilt eliteseriefotball for Lillestrøm og Mjøndalen. I Godset scoret han åtte mål på 48 kamper.

Samtidig som Pellegrino kommer inn, selger KBK en annen spiss. Kristoffer Hoven ble torsdag klar for 1. divisjonsklubben Sogndal.

– Kristoffer har ikke fått så mye spilletid og innflytelse som han ønsket her i Kristiansund. Overgangen fra 2. divisjon til Eliteserien ble utfordrende, og veien inn til en fast plass har vært tung. Det ble derfor enighet om at et videresalg var den beste løsningen for både spiller og klubb, sier Leren.

