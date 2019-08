Johansen og Fulham i tetstriden

ntbsport

Den norske landslagskapteinen spilte hele kampen for Fulham. Ivan Cavaleiro scoret to av målene og la opp til ett, mens Tom Cairney hadde assist på begge Cavaleiros mål.

Cavaleiro ga hjemmelaget ledelsen etter et kvarter. Anthony Knockaert doblet etter en halvtime på innlegg fra portugiseren. Fulham hadde elleville 89 prosent ballbesittelse i første omgang.

Millwall kom sterkere etter pause, men Aleksandar Mitrovic gjorde 3-0 på et straffespark han selv skaffet, før Cavaleiro ble spilt gjennom av Cairney og fastsatte resultatet.

– Det er veldig tilfredsstillende å se alt det harde arbeidet som ble nedlagt på treningsfeltet de siste ukene bli omsatt i handling ute på banen, sa Fulham-manager Scott Parker ifølge klubbens nettsted.

Etter å ha tapt serieåpningen mot Barnsley har Fulham nå vunnet tre kamper på rad, og laget er bare poenget bak Leeds og Swansea som troner på tabelltopp.

Leeds slo Brentford 1-0 med et sent vinnermål av 20-årige Edward Nketiah, som er utleid fra Arsenal. Han scoret fire minutter etter at han ble byttet inn.

– Vi fortjente å vinne fordi vi dominerte kampen. Vi skapte ikke masse sjanser, men nok til å vinne, sa Leeds-trener Marcelo Bielsa til BBC.

Swansea slo Queens Park Rangers 3-1 i London. Norskkosovaren Bersant Celina scoret walisernes første mål.

Cardiff slo Huddersfield 2-1 i et oppgjør mellom to av lagene som rykket ned fra Premier League forrige sesong. Huddersfield er nest sist på tabellen, med bare Stoke bak seg.

Jack Butland gjorde to keepertabber da Stoke tapte 1-3 i Preston.

(©NTB)