Trondheims-Ørn imponerte, til semifinale med ti spillere

Ørn har åtte NM-titler for kvinner, flere enn noen annen klubb, men den forrige kom helt tilbake i 2002. To raske mål av Marit Clausen midtveis i 1. omgang sendte laget foran for godt da Sandviken ble satt grundig på plass. Det skjedde tre dager etter at bergenslaget vant 1-0 da lagene møttes i serien.

Sandviken er poenget bak serieleder LSK Kvinner, mens Trondheims-Ørn har bare tre lag bak seg på tabellen i Toppserien.

Cesilie Andreassen ga Ørn en tidlig ledelse onsdag, men Maria Brochmann utlignet før det var spilt et kvarter. Så slo Clausen til i det 19. og 21. minutt, og innbytter Rakel Engesvik la på til 4-1 før pause.

Det hjalp ikke Sandviken at hjemmelagets Ina Vårhus ble utvist etter en times spill. Ørn dro seieren i land med ti spillere. Lisa Naalsund reduserte, men til liten nytte.

LSK jager ny dobbel

Ørns motstander i semifinalen blir LSK Kvinner, som har vunnet cupen fire av de fem siste årene. I den andre semifinalen siste helg i oktober tar Arna-Bjørnar imot Vålerenga. Ingen av de klubbene har vunnet turneringen tidligere.

LSK har mistet flere sentrale spillere i sommer og røk ut i kvalifiseringen til mesterligaen, men kjemper videre om en ny dobbelttriumf. Nyankomne Emilie Nautnes scoret to av målene da Kolbotn ble slått 3-1 på bortebane.

Det var spilt mindre enn fire minutter da Nautnes vant ballen fra en motspiller, vendte bort en annen og banket den i mål bak en feilplassert keeper. En ny ballerobring, denne gang ved kaptein Ingrid Moe Wold, satte Elise Thorsnes i stand til å punktere kampen med 2-0 like før pause.

Nautnes gjorde 3-0 midtveis i 2. omgang nydelig framspilt av Thorsnes, mens Nora Eide Lie reduserte på overtid.

– De første 20 minuttene var strålende, og det ble en komfortabel seier, men 2. omgang var dårlig, sa LSK-trener Hege Riise til NRK.

Dowie-hattrick

Vålerenga slo Avaldsnes 3-0 med hattrick av Natasha Dowie. Den engelske spissen scoret i det 24., 29. og 79. minutt. Osloklubben revansjerte dermed finaletapet mot samme motstander for to år siden.

Arna-Bjørnar, som i likhet med Vålerenga aldri har vunnet cupen for kvinner, tok seg til semifinale med 1-0-seier borte mot den femdoble norgesmesteren Røa. Elise Isolde Stenevik scoret vinnermålet på straffespark.

Trekningen ga Arna-Bjørnar og Trondheims-Ørn hjemmebane i semifinalene.

