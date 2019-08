Solbakken om nytt skademareritt: – Nærmest tragikomisk

ntbsport

Onsdag opplyser den danske hovedstadsklubben på sine nettsider at Jonas Wind pådro seg en skade på tirsdagens trening som vil holde han utenfor fotballen hele høstsesongen.

Den nyheten kommer bare dager etter at en annen spissprofil, Dame N'Doye, pådro seg en kneskade det etter alle solemerker vil ta flere måneder å lege.

– Vi har skannet Jonas etter hans uhell på trening, og vi har dessverre konstatert en skade som vil holde ham borte fra banen resten av høsten, alt avhengig av hvor raskt hans rehabilitering og gjenopptrening forløper, sier FCKs sjeflege Morten Boesen.

Solbakken innrømmer at situasjonen er alt annet er ideell.

– Dette er først og fremst synd for Jonas, som får et avbrekk. Også er det vel nærmest tragikomisk at vi nå har mistet N'Doye og Jonas med alvorlige skader på så kort tid, sier nordmannen.

FCK har jobbet med å skaffe forsterkninger før overgangsvinduet stenger, og onsdag ble det klart at den uruguayanske spissen Michael Santos kommer fra Malaga.

26-åringen har skrevet under en avtale som binder ham til Solbakkens klubb fram til sommeren 2023.

Santos har de to siste sesongene vært utlånt til Sporting Gijón og Leganés, og han har i tillegg to landskamper for Uruguay. Ifølge den danske avisen BT skal klubbene være enige om en overgangssum på rundt 20 millioner norske kroner.

(©NTB)