Isabelle Pedersen avslutter sesongen

Det bekrefter Norges Friidrettsforbund i en pressemelding onsdag.

– Etter en lang sesong hvor jeg har jobbet veldig hardt med å sikre at treningsmiljøet og alt rundt meg er strukturert og på plass for å kunne takle kravene for resten av min karriere, har jeg og teamet rundt meg tatt beslutningen om å fokusere på å gjøre de riktige grepene inn mot det som vil være det viktigste mesterskapet i min karriere, OL i Tokyo neste sesong, sier Pedersen.

Tenker OL og EM

Bergenseren ofrer dermed høstens i VM i Doha og retter i stedet blikket framover.

– Det vil innebære en full innendørssesong, som også inkluderer innendørs-VM i Nanjing i Kina, og deretter bygge sesongen inn til OL i Tokyo, sier hun.

Hun planlegger også å løpe EM i Paris neste år. Det mesterskapet går etter Tokyo-OL.

Pedersen har slitt denne sesongen etter at hun byttet treningsregime i fjor vinter. Tiden 13,08 fra årets Bislett Games står fortsatt som bergenserens årsbeste. Det er et tidel bak VM-kravet på 12,98.

Trodde på snuoperasjon

I et intervju med NTB under NM på Hamar tidligere denne måneden ga 27-åringen uttrykk for at de siste månedene har vært vanskelige, men at hun på ingen måte hadde gitt opp VM-håpet.

– Skipet kan snus, og det har vi gjort på så lite som to uker før. Vi gjorde det til London (VM) og til OL. Jeg kan gjøre det igjen, sa hun da.

Selv om hun ikke har klart VM-kravet, er det gode muligheter for at Pedersen hadde blitt å se i Doha i månedsskiftet september/oktober. Den norske hekkedronningen er nemlig fortsatt inne på Det internnasjonale friidrettsforbundets liste over utøvere som vil bli invitert til mesterskapet i Qatar som følge av at ikke nok løpere på verdensbasis har klart kravet.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik har også tidligere gjort det klart overfor NTB at Pedersen har vært tiltenkt en plass i den norske troppen.

