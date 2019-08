Lovende Vikings-debut for Kåre Vedvik

ntbsport

En uke etter at klubben hentet ham fra Baltimore Ravens lot Vikings ham få vise sin allsidighet. Han tok alle avsparkene, puntet tre ganger (når laget må sparke bort ballen etter et mislykket angrep) og scoret et ekstrapoeng etter touchdown i 25-19-seieren. Han skulle også tatt eventuelle trepoengspark etter halvtid, men fikk ikke prøvd seg på det.

– Jeg synes han gjorde det bra. Han sparket ballen langt, scoret ekstrapoenget han prøvde på og puntet OK. Vi kommer til å fortsette å se på ham. Vi treffer ingen avgjørelse ennå, sa hovedtrener Mike Zimmer til klubbens nettsted.

Det er svært uvanlig at samme spiller er både kicker og punter i NFL. Allsidigheten taler til Vedviks fordel når 25-åringen fra Stavanger kjemper om en plass i troppen til sesongstart.

– Alt i alt er jeg fornøyd. Vi delte på oppgavene. Jeg hadde ansvaret for ekstrapoeng og trepoengspark fra 3. periode, og jeg kom iallfall utpå der. Chad Beebe (som holder ved ekstrapoeng og trepoengspark) plasserer ballen perfekt, og da trenger jeg bare å tenke på å treffe rett, sa Vedvik selv.

Han tok alle lagets fem avspark i kampen og puntet altså tre ganger. Det lengste av dem målte 54 yards, mens snittet var 46,7.

– Man kan alltid sparke bedre. Det handler om små justeringer. Vi kommer til å jobbe mer med det denne uka, sa Vedvik.

Hans hovedkonkurrent er veteranen Dan Bailey (31), som scoret med et trepoengspark fra 24 yards i 1. periode. Han scoret også et ekstrapoeng. Bailey sier at Vedvik har imponert ham.

– Han er definitivt en fyr med talent. Han sparker langt og har god innstilling, en type man har lyst til å ha på laget sitt. Det har vært en positiv opplevelse for meg. Det er alltid konkurranse, men jeg synes han passer godt inn, sa Bailey.

Vikings spiller sin neste treningskamp mot Arizona Cardinals lørdag. Serieåpningen er mot Atlanta Falcons søndag 8. september.

