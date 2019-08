Eikeri røk ut i US Open-kvalifiseringen

ntbsport

Eikeri, som har gjort et solid byks på verdensrankingen i sommer, var tilbake i US Open for første gang siden 2015. Den endte med tap i kvalifiseringen mot sin nederlandske motstander, 4-6, 3-6.

– Jeg er litt skuffet. Jeg føler jeg har sjansen i dag, men får det ikke helt til. Det blir litt mye feil, jeg er verken solid nok eller aggressiv nok, og det ble litt dårlig kombinasjon. Hun er vanskelig å spille mot og er flink til å variere. Hun er en god spiller, sa Eikeri til Eurosport etter kampen.

Eikeri er nå ranket som nummer 227 i verden, mens Schoofs ligger på 160.-plass.

De to spillerne har møtt hverandre en gang tidligere. Da tapte Eikeri i tre sett, skriver Tennis Norge. Den norske 27-åringen fikk ingen revansje mandag og må innse at turneringen er over for denne gang.

– Det var veldig gøy, det er veldig motiverende for framtiden. Jeg jobber nå veldig for å komme inn i Australian Open, sa Eikeri.

