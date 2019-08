Nysigneringen scoret i Stabæks første hjemmeseier siden april

ntbsport

Junker scoret kampens første mål etter drøyt et kvarter. I kjølvannet av en corner var Junker på rett plass til rett tid. Han banket inn sitt første Stabæk-mål fra kloss hold.

– Det var superdeilig å score, sa den danske nysigneringen, som er på lån fra Horsens, til Eurosport.

Emil Bohinen punkterte oppgjøret ti minutter før slutt. Han dro seg inn i banen og la ballen lekkert i krysset.

– Jeg så at ballen var ganske høy og de nølte litt bak der, så jeg fikk et bra førstetouch og prøvde å finne skuddmuligheten. Så fant jeg den til slutt og traff bra, sa Bohinen etter kampen.

Flere mål ble det ikke i oppgjøret på Nadderud. Hjemmelaget tok tre meget viktige poeng i bunnstriden i Eliteserien.

– Jeg lever for å score mål. I dag klarte jeg det, og det var en god følelse. Jeg må vise for mine lagkamerater at jeg er her for å score mål og at de kan regne med meg, sa Junker til VG.

Seieren var Stabæks første siden 5. juli, da Strømsgodset ble slått 2-0 på Marienlyst. I tillegg var det klubbens første hjemmeseier siden 28. april, da de slo Bodø/Glimt 2-0. Siden den gang har de spilt seks kamper på Nadderud (fire uavgjorte, to tap) uten å ta tre poeng.

Nære på etter minuttet

Danske Junker var nære på allerede etter minuttet. Dansken kom alene med Sean McDermott, men avslutningen fra åtte meter gikk like utenfor.

Bare et par minutter senere var Torgil Gjersten farlig frempå. Han skjøt fra 17 meter, men også hans forsøk snek seg utenfor.

Etter kvarteret satt den for Stabæk etter en kontant avslutning fra Junker. Han spilte 82 minutter i debuten mot Vålerenga onsdag uten å få hull på byllen, men trengte altså bare 15 minutter på å gjøre mål mot Kristiansund.

Hugo Vetlesen har slitt med spilletid i det siste, men startet søndag. Han var ikke langt unna på et skudd fra 17-18 meter etter drøye 40 minutter, men det gikk til side for mål.

Svakt alene med keeper

Junker kom alene med McDermott etter drøye timen, men ble for ubesluttsom og satte ballen rett på målvakten.

Mot slutten av kampen tok gjestene mer og mer over oppgjøret, men Stabæk sto godt imot. Junker fikk stående applaus da han ble tatt av etter 75 minutter.

Bohinen scoret sitt tredje for sesongen da han hamret ballen i krysset fem minutter senere.

2-0 gjør at bæringene nå ligger på 12.-plass med 12 kamper igjen. Det var også de blåkleddes første seier mot Kristiansund på Nadderud, etter å ha tapt to og spilt en uavgjort tidligere.

– Det var bedre i 2. omgang. Vi fikk satt spillet og kontrollert mer av banespillet og da lignet vi mer på oss selv. Det var billig det andre målet vi slapp inn, og da var kampen kjørt, sa KBK-trener Christian Michelsen, som har en fortid i Stabæk.

