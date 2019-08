Friskt Haugesund vendte til borteseier mot VIF

ntbsport

Kampens virkelige høydepunkt var Niklas Sandbergs utligning like etter pause. Midtbanemannen, som aldri før hadde scoret i Eliteserien, dro seg fri på høyresiden og vippet ballen elegant over VIF-keeper Kristoffer Klaesson og inn i lengste hjørne via tverrliggeren.

Finspill var det også i forkant av gjestenes vinnermål. Kristoffer Velde spilte vegg med Ibrahima Koné, tok seg inn i Vålerenga-feltet og avsluttet angrepet med et pent skudd.

Velde selv kjente seg sliten etter å ha spilt bortekamp mot PSV i europaligaen så sent som torsdag.

– Det har vært mange kamper i det siste. Det ble en tøff kamp mot PSV på torsdag, og jeg tror folk begynner å kjenne det i beina nå. Det var tungt i dag, men vi klarte å få med oss tre poeng, og det er vi fornøyde med, sa matchvinneren til Eurosport.

Pangstart

Da var kontrasten til starten på kampen stor. Kun halvannet minutt var spilt da hjemmelaget tok ledelsen ved Herolind Shala.

Det hele begynte med at Benjamin Tiedemann Hansen bommet med en klarering som sendte Matthías Vilhjálmsson fri på høyrekanten. Islendingen slo inn i feltet, der Mayron George ikke fikk avsluttet, men Shala kom bakfra og hamret VIF i ledelsen.

Haugesund slet med å spille seg inn i kampen etter scoringen, men Vålerenga var heller ikke veldig farlige. Først i det 45. minuttet kom den neste svære sjansen, denne gang til gjestene. Koné burde ha omsatt Mikkel Deslers innlegg i scoring fra kort hold, men han bommet rett og slett på ballen.

Lugget

Etter at FKH utlignet tok VIF-trener Ronny Deila ut midtbanekrigeren Mohammed Abu for å satse mer offensivt. Det lyktes han dårlig med. Haugesund scoret seks minutter senere, og de var også betydelig nærmere 3-1 enn Vålerenga var 2-2.

– Det var ikke en spesielt god kamp av oss. Det må vi bare innrømme. Det lugget helt fra start, selv om vi fikk en tidlig scoring, sa VIFs Magnus Lekven til Eurosport.

Med seier kunne Vålerenga ha tatt seg opp på samme poengsum som Rosenborg og Brann. I stedet blir laget liggende på 6.-plass med 26 poeng fra 18 seriekamper. Haugesund følger to poeng bak på 8.-plass.

