De Plus hedret Lambrecht med seier i verdenstourritt

– Det har vært en veldig vanskelig uke for meg på grunn av det som skjedde med Bjorg. Jeg var i tvil om jeg skulle delta i rittet fordi han var en god venn av meg. Jeg har hatt noen tunge dager, men jeg er glad for å kunne ære ham på denne måten, sa De Plus.

Lambrecht døde av skadene han pådro seg da han veltet i Polen rundt nylig.

– Han var i tankene mine gjennom hele rittet. Dette er for ham, sa De Plus.

Det ble tredobbelt belgisk seier på den siste etappen med mål i Geraardsbergen, mens det ble firedobbelt belgisk i sammendraget. Oliver Naesen fra AG2R vant spurten i tremannsbruddet som holdt til mål, mens Jumbo-Visma-rytter De Plus vant sammenlagt takket være 3.-plass på etappen.

23-årige De Plus tok sin første verdenstourseier. Han innledet dagen på tredjeplass bak landsmannen Tim Wellens og sveitseren Marc Hirschi, men endte 35 sekunder foran Naesen, 36 foran Wellens og 37 foran Greg Van Avermaet.

De Plus, Naesen og Van Avermaet stakk fra tetklynga 20 kilometer før mål og lot seg ikke innhente.

Det ukelange rittet i Nederland og Belgia benyttet veistrekninger fra vårklassikerne.

Kristoffer Halvorsen fra Ineos-laget forsvarte de norske fargene i rittet. Han endte på 71.-plass i sammendraget.

