Huddersfield sparket Siewert etter tap mot Fulham

Tyskeren etterfulgte landsmannen David Wagner i januar, men under hans ledelse ble det bare en eneste seier. Etter ett poeng på de tre første kampene i mesterskapsserien, og tap for Lincoln i ligacupen, var det slutt for Siewert.

– Klubben har i kveld avsluttet kontrakten til hovedtrener Jan Siewert med umiddelbar virkning, heter det i en uttalelse fra Yorkshire-klubben.

Det var et oppgjør mellom to lag som sammen rykket ned fra Premier League forrige sesong. Kampen var målløs til pause, men Aleksandar Mitrovic ga gjestene fra London ledelsen i det 51. minutt.

Ledelsen varte bare i seks minutter før Karlan Grant nikket inn utligningen. Huddersfield presset på for et vinnermål, men Ivan Cavaleiro ble matchvinner ti minutter før slutt.

– Det var et flott mål, men aller mest fornøyd er jeg med spillet hans etter pause. I første omgang kom han ikke inn i kampen, og han var langt nede i pausen, sa manager Scott Parker.

Da kampen ble avgjort, var Johansen nettopp byttet ut. Den norske landslagskapteinen spilte 75 minutter.

Fulham innledet sesongen med tap, men har nå vunnet de to siste seriekampene.

