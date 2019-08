38-årig innbytter senket Barcelona i serieåpningen

ntbsport

Barcelona savnet en skadd Lionel Messi og måtte også finne seg i at Luis Suárez haltet ut med skade før pause. Seriemesteren hadde to stolpetreff i første omgang, men leverte alt i alt en skuffende åpningskamp.

Antoine Griezmann, som debuterte etter overgangen fra Atlético Madrid, rykket inn som midtspiss da Suárez måtte ut, etter å ha innledet kampen ute til venstre. Franskmannen fikk ingen minneverdig seriedebut for Barcelona. Det fikk heller ikke Frenkie de Jong, selv om nederlenderen viste prov på sin kvalitet.

Messi sliter med en skade i leggen og ble ikke vurdert klar for kamp. Suárez forsvant ut rett etter å ha skutt i stolpen.

Inn kom Rafinha, som noen minutter senere sendte et skudd i tverrliggeren.

Brasilianeren var blant lyspunktene i et skuffende Barcelona-lag. Det så i det lengste ut til å bli ett poeng, men den gamle måljegeren Aduriz fornektet seg ikke. Ett minutt etter å ha blitt byttet inn scoret han på akrobatisk vis med sin første ballberøring.

– Noen ganger kan fotball være veldig vakkert, sa Aduriz, som har gjort det klart at dette er hans siste sesong. Han har scoret over 200 mål i løpet av en karriere som strekker seg over 20 år.

– Det blir umulig ikke å savne dette, men alt har en begynnelse og en slutt. Jeg er veldig takknemlig for å kunne skrive min egen slutt.

– Motstanderen satte oss på plass. Vi var ikke oss selv i dag, sa Barcelona-stopper Gerard Piqué.

