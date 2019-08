Mos til Sarpsborg, Salvesen til Strømsgodset

ntbsport

Det opplyser klubbene fredag. 31-årige Mos har signert en kontrakt med Sarpsborg på to og et halvt år, mens 23-årige Salvesens avtale med Strømsgodset varer like lenge. Det vil si ut 2021-sesongen.

Abdellaoue står med 72 eliteseriescoringer på merittlista. Tidligere har han spilt for blant andre Vålerenga, Tromsø og Aalesund. Han har også vært i dansk fotball, blant annet hos FC København. I fjor hadde han mye av æren for at Strømsgodset berget plassen og tok seg til cupfinale. Da scoret han 15 mål i eliteserien og sju i cupen. I år har han slitt en del med skader.

– Dette er utrolig deilig. Jeg gleder meg sykt mye til å spille fotball og møte fansen. Jeg vet jeg er hentet for å levere målpoeng og tror spillestilen vil passe meg veldig bra, sier Mos til Sarpsborgs nettsted.

– Alle som kjenner til norsk fotball kjenner også til Mos. Vi er trygge på at han kommer til å passe godt inn hos oss, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo har stor tro på at Salvesen vil bli viktig i kampen for å unngå nedrykk.

– Lars-Jørgen er en spisstype som passer godt inn i vår spillestil, med kvaliteter vi har manglet litt i stallen. Han er fysisk sterk og god både som oppspillspunkt og på innlegg i boks. Han er også arbeidsom og har stor løpskapasitet, sier han til Strømsgodsets nettsted.

– Det har gått veldig fort, men dette var en sjanse jeg ikke kunne si nei til, sier Salvesen. Sørlendingen har spilt 16 kamper for østfoldklubben og scoret fire mål. Han har også spilt for Start og Ull/Kisa.

