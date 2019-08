Barcelona leier ut Coutinho til Bayern München

ntbsport

Det opplyste klubbdirektør Guillermo Amor fredag, etter at brasilianeren ble utelatt fra troppen til serieåpningen mot Athletic Bilbao.

– Vi kan bekrefte at det i prinsipp er enighet om å leie Coutinho til Bayern. Det gjenstår bare å finalisere avtalen, sa Amor til Movistar før kampen på San Mames.

Coutinho ble kjøpt fra Liverpool i januar 2018. Avtalen ga den engelske klubben 120 millioner euro umiddelbart, og 40 millioner i mulige prestasjonsbaserte tilleggsbetalinger.

27-åringen har ikke levd opp til de store forventningene som ble stilt da han ble hentet, og har slitt med å finne sin plass i laget. Han er brukt vekselvis på midtbanen og i angrepsrekka.

Leieavtalen for Coutinho kan påvirke muligheten for at Neymar hentes tilbake til Barcelona. Den spanske klubben har allerede brukt 250 millioner euro på spillere i sommer, og det har vært antydet at Paris Saint-Germain ønsket Coutinho i retur ved et eventuelt Neymar-salg.

– Det er mye snakk om Neymar i øyeblikket. Han er i avisene hver dag, men jeg vil ikke gå inn på det nå. Alt kan skje så lenge markedet er åpent, men i øyeblikket er det intet å melde, og Neymar er PSG-spiller, sa Amor.

Tidligere fredag ble Neymar uttatt i Brasils tropp til kampene mot Colombia og Peru i september, etter å ha mistet sommerens Copa América-seier med skade.

(©NTB)